Colegio de Médicos investiga supuestas alteraciones a incapacidades para justificar ausencias laborales

El Colegio de Médicos investiga presuntas alteraciones en certificados e incapacidades utilizadas para justificar ausencias laborales.

Las irregularidades ya están siendo analizadas por la Fiscalía del Colegio de Médicos, luego de detectar modificaciones en documentos oficiales.

La revisión de estos casos permitió identificar patrones que levantan sospechas inmediatas, como incongruencias entre el consecutivo del certificado y la fecha de emisión, diferencias en tipografías, cambios en formatos originales, alteraciones en el lenguaje técnico e incluso errores de redacción impropios de un documento médico.

El Colegio recordó que los certificados pueden validarse en el sitio web medicos.cr y enfatizó que cada documento debe emitirse tras una consulta médica presencial.