Colegio de Médicos impuso medida cautelar a doctor que emitió dictámenes estando internado

El médico que emitió 279 dictámenes mientras estaba internado en el Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, descuenta una medida cautelar en el marco del proceso disciplinario que le sigue el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC).

La disposición fue dictada por el Tribunal de Ética, a solicitud de la Fiscalía, confirmó a Teletica.com el presidente del colegio profesional, Elliot Garita.

Así las cosas, el doctor Róger Morales no puede emitir nuevos dictámenes por el tiempo que se extienda la investigación en su contra, misma que se abrió a partir de una denuncia adelantada en el oficio GM-CCEI-0585-2025, suscrito el 30 de julio de 2025 por la coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Paula Villalobos.

El propio señalado indicó en entrevista con este medio que, en virtud de la medida cautelar que descuenta, tiene casi un año sin poder emitir dictámenes de ningún tipo.

"Más bien, como se ha prolongado esto, yo he estado tentado de hacer una especie de recurso de amparo, de que no me permiten casi por un año entero ejercer mi derecho de hacer dictámenes médicos", explicó Morales.



El médico de 82 años explicó que se pensionó en 2006 y que, desde entonces, se ha dedicado a realizar teleconsultas.

Incluso, el doctor defiende que es así como pudo hacer los dictámenes entre el 12 y el 15 de junio de 2025, cuando estaba hospitalizado. También adujo que en ningún momento estuvo incapacitado para emitir los certificados y que así incluso lo prueba documentación de la Consulta Externa del Max Peralta que fue aportada como parte de su defensa en la pesquisa.

Insistentemente, el galeano lanzó llamados al Colegio de Médicos para que resuelva lo correspondiente.

El fiscal auxiliar del colegio profesional, Olivier Guadamuz, señaló ante consulta de Teletica.com que la extensión de un caso como el de Morales varía según sus circunstancias.

Lo cierto es que el proceso en cuestión está a las puertas de su resolución, pues ya fue remitido al órgano decisor para lo que este determine. Contra lo resuelto cabe recurso de apelación y subsidio; primero ante el propio Tribunal de Ética y luego ante la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos.

Entre las sanciones previstas para faltas al Código de Ética Médica, se prevén desde amonestaciones escritas hasta seis años de inhabilitación en el ejercicio de la profesión.