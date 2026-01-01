Colegio de Farmacéuticos alerta sobre aumento de medicamentos ilegales en el mercado tico

El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica alerta a la población sobre un aumento en el ingreso ilegal de medicamentos al país a través de la frontera norte; una situación que, según la entidad, representa un serio riesgo para la salud pública.

El colegio aseguró que en las últimas semanas se han encontrado en el mercado costarricense un importante número de medicamentos que circulan sin las garantías mínimas de seguridad, ya que ingresan de forma irregular, sin controles sanitarios ni trazabilidad.

“Estos productos pueden estar vencidos, mal almacenados, adulterados o incluso ser falsificados, lo que compromete directamente su eficacia y seguridad.

“Muchos de estos medicamentos no poseen registro sanitario, lo que significa que no han sido evaluados por las autoridades de salud para comprobar su calidad, seguridad y efectividad”, aseguró la entidad.

Para el colegio, el problema no es solo que el medicamento no cumpla su objetivo, sino que además puede provocar efectos adversos graves, como empeorar una enfermedad o generar resistencia a tratamientos, especialmente en el caso de los antibióticos.

“Desde el Colegio de Farmacéuticos se recuerda que adquirir medicamentos en calles, parques, ventas ambulantes, redes sociales, mensajería instantánea u otros canales no oficiales expone a las personas a riesgos innecesarios y potencialmente graves. Lo que parece una opción más barata puede terminar teniendo un alto costo para la salud”, añadió.

La entidad, además, hizo un llamado a las autoridades para garantizar la trazabilidad de los medicamentos que se venden en Costa Rica, su correcta conservación y el cumplimiento de buenas prácticas.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades competentes cualquier práctica relacionada con la venta, distribución o comercialización ilegal de medicamentos.