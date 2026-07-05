Código sísmico latinoamericano podría convertirse en realidad el próximo año

Después de más de una década de trabajo conjunto entre especialistas de distintos países, América Latina y el Caribe están cada vez más cerca de contar con un Código Modelo Sísmico regional, una herramienta que busca unificar los criterios de diseño y construcción de estructuras sismorresistentes en la región.



De acuerdo con el presidente de la Comisión Permanente del Código Sísmico del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), Miguel Ruiz, la iniciativa nació en 2013 en Venezuela y posteriormente fue retomada por el Instituto de la Construcción de Chile.

Desde entonces, representantes de los grupos responsables de las normas sísmicas de distintos países han trabajado en la elaboración del documento, con la meta de crear un referente común, similar al Eurocódigo.

"Se decidió hacer un código modelo sísmico para América Latina y el Caribe. Al estilo del Eurocódigo, algún día tendremos algo parecido al Eurocódigo. Tal vez es ahora muy prematuro decirlo, pero esa es la intención de llegar a tener eso", explicó Ruiz.

Según el presidente de la comsión, el propósito es que los países compartan una misma base técnica para enfrentar el riesgo sísmico.



"Nos sirve para que hablemos un lenguaje común, para que compartamos experiencias, para que resolvamos problemas fronterizos, para que llevemos investigaciones conjuntas entre países. Eso es la importancia de ese código", afirmó el ingeniero.

El documento ya se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo y, de acuerdo con el especialista, la expectativa es que pueda concluirse durante el próximo año.

Como parte de ese proceso, Costa Rica será sede de la novena Jornada de Actualización del Código Modelo Sísmico, que se realizará a finales de julio y reunirá a especialistas de distintos países para continuar afinando el documento antes de su eventual presentación final.

Según Ruiz, la próxima jornada, prevista para el próximo año en Chile, es donde esperan contar con la versión definitiva del código.

