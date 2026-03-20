Cobro de créditos deja a adultos mayores con pensiones insuficientes, alerta Defensoría

Pagar los servicios básicos, comprar alimentos o incluso adquirir medicamentos se ha vuelto casi imposible para algunos adultos mayores en Costa Rica, debido a rebajos excesivos o desproporcionados aplicados a sus pensiones. Así lo ha evidenciado la Defensoría de los Habitantes, luego de atender a más de un centenar de personas pensionadas afectadas por cobros directos de créditos que reducen sus ingresos mensuales a niveles mínimos (ver video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con la institución, esto compromete seriamente la calidad de vida de la población adulta mayor, al limitar su capacidad para cubrir necesidades esenciales.

En pocas décadas, Costa Rica tendrá menos personas jóvenes trabajando y más jubiladas, una situación para la que el país no está preparado.

La propuesta funcionaría de forma similar al salario inembargable que protege a los trabajadores activos, estableciendo un límite que no podría ser afectado por deducciones crediticias.

El planteamiento de la Defensoría cobra aún más fuerza tras una reciente resolución de la Sala Segunda, que reconoce la existencia de un “núcleo vital de la pensión”. Esto implica que debe respetarse un monto mínimo indispensable para garantizar la subsistencia de las personas pensionadas, incluso cuando mantengan deudas pendientes.

El proyecto fue presentado en abril del año pasado y actualmente se encuentra en análisis en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.