CNFL trabaja para restablecer electricidad tras caída de árbol en La Unión

Los vecinos de Concepción de La Unión permanecen sin electricidad desde hace casi seis horas, luego de la caída de un enorme árbol que provocó daños en tres postes del tendido eléctrico y mantiene cerrada la vía principal del sector.

El incidente se registró alrededor de las 2:00 p.m. de este sábado, producto de las fuertes lluvias y vientos que afectaron la zona.

En el lugar trabaja personal de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), quienes realizan intensas labores para restablecer el servicio lo antes posible.

El inspector de la CNFL, Bernie Villafuerte, explicó que los trabajos son complejos debido a la magnitud de los daños.

“Tenemos que sustituir tres postes que están quebrados, un transformador dañado y cables subterráneos que también deben ser reemplazados. Además, al retirar los postes se revisa la tensión de la línea para determinar si es necesario cambiar algún tramo adicional”, detalló.

En total, entre 30 y 35 funcionarios de la institución trabajan en el sitio para normalizar el servicio eléctrico. La CNFL estima que la electricidad podría ser restablecida alrededor de las 2:00 a.m.

Como consecuencia del incidente, una vivienda resultó dañada tras la caída de un poste, con pérdidas estimadas entre dos y tres millones de colones, según los propietarios.

Uno de los vecinos relató el momento del impacto: “Sonó como un bombazo, casi me cae encima”, dijo al recordar la caída del árbol.

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