CNFL gastó más de ₡1 millón al día para reparar postes dañados durante último año

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) reportó que, en promedio, la reparación de un poste quebrado en el país durante el 2025 superó el millón de colones (vea video adjunto).

Ese año se contabilizaron 203 reparaciones:

131 por choques de vehículos.

28 por cables a baja altura.

44 por causas naturales.

Según datos suministrados a Telenoticias, cada reparación asciende a unos ¢2 millones, lo que representó un gasto total de ¢406 millones en el 2025. En promedio, la entidad destinó diariamente ₡1.112.328 para levantar los postes dañados.

Este martes, la CNFL inició una investigación con información de la Policía de Tránsito para determinar si un camionero fue responsable de la caída de varios postes en San Sebastián.

En lo que va de 2026 ya se contabilizan 41 casos, ocho más que los reportados en el mismo periodo del año anterior.

La tendencia muestra que en el 2023 se repararon 326 postes, en el 2024 fueron 212 y el 2025 cerró con 203.

La CNFL advierte que la caída de postes, además de los millonarios gastos que genera, provoca daños en empresas de telecomunicaciones y cierres viales que afectan a los conductores.

Los choques continúan siendo la principal causa de estos incidentes, por lo que la entidad pide mayor precaución en carretera.

​