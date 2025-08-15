CNE reporta 140 incidentes tras paso de onda tropical #23

Durante la noche, madrugada y las primeras horas de este viernes, los Comités Municipales de Emergencia atendieron más de 140 solicitudes de inspección reportadas a través del 9-1-1 tras el paso de la onda tropical #23, segun reportes de la Comision nacional de Emergencias (CNE).



Las lluvias y fuertes vientos generaron caída de árboles, interrupción del tendido eléctrico, viviendas destechadas y derrumbes en rutas como la 225 y la ruta 32. En esta última, maquinaria trabaja en el Zurquí debido a la cantidad de derrumbes y árboles caídos, y las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas.

Las zonas más afectadas son Sarapiquí, Turrialba y varios sitios en Limón. En Sarapiquí, el Colegio Finca 11, en Horquetas, presenta el colapso del techo en el acceso principal al centro educativo.

Ademas, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reporta interrupción del servicio en la región Caribe, afectando cerca de 7 mil clientes en comunidades como Tres Equis, Peralta, Guayabo, Valle Estrella, Alto Talamanca, Pejibaye y Guápiles.

Equipos de emergencia se mantienen trabajando en las comunidades afectadas para dar respuesta a los incidentes