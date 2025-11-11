CNE modifica alertas por ingreso simultáneo de empuje frío y onda tropical

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó, este martes, los niveles de alerta en Costa Rica por el ingreso simultáneo de la onda tropical #44 y el empuje frío #3.

Ahora, el Pacífico Sur está en alerta verde, al igual que el Pacífico Norte y el Valle Central. Por otro lado, toda la Zona Norte y el Caribe permanecen en alerta amarilla.

Según Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la CNE, en las últimas horas se han reportado aguaceros y vientos fuertes en cantones como Guápiles, Batán, Sarapiquí y Siquirres.

“Estos dos fenómenos activan la Zona de Convergencia Intertropical, que según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) es lo que está generando aguaceros y podrá hacerlo más en el Pacífico Sur”, detalló el jerarca.







Las instituciones de emergencia han tenido que atender incidentes en Pococí y Osa, sin la necesidad de abrir albergues, de acuerdo con Picado.

Los dos fenómenos meteorológicos también están provocando un aumento en las ráfagas, tanto en el centro del país como en el Pacífico Norte.