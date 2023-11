CNE habilita albergue temporal por anegación de casas en Nandayure

"Prácticamente se salió el río, las dos quebradas. Vea los estragos que hizo. Yo quedé sin nada", narró el vecino Manuel Agüero.

En cambio, Winnas Rodríguez señaló: "Por más que yo vaya a la Municipalidad de Alajuelita, de ahí no pasa. La otra vez yo fui a pedir que me ayudaran a poner alcantarillas ahí en la sequia, ¿y qué me respondieron? Que no, que por ser una servidumbre no les correspondía, por ser propiedad privada".