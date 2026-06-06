CNE eleva alerta amarilla en estas regiones del país por fuertes lluvias

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) decidió elevar la alerta verde a alerta amarilla en la vertiente del Pacífico y el Valle Central, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas. El resto del país permanece bajo alerta verde.

La CNE mantiene un monitoreo permanente desde el jueves por los aguaceros.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre aguaceros muy fuertes acompañados de tormenta eléctrica, con acumulados de agua que podrían superar los 100 milímetros en regiones como Guanacaste.

Además, se reportan suelos saturados en zonas del Pacífico, la Zona Norte y el Caribe, lo que incrementa el riesgo de inundaciones.

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, evitar botar basura en ríos y quebradas, y mantenerse alerta ante ráfagas de viento fuertes en el Pacífico Norte, la Península de Nicoya y el Valle Central.