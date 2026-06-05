CNE declara alerta verde por fuertes lluvias en todo el país

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró este jueves una alerta verde para todo el territorio nacional debido al incremento de las lluvias ocasionadas por la influencia de una depresión tropical.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se espera un aumento significativo de las precipitaciones en los próximos días, con condiciones que podrían extenderse hasta el 9 de junio.

En Paracito de Moravia, las lluvias intensas registradas pasado el mediodía provocaron inundaciones que afectaron viviendas, negocios y el tránsito vehicular. Algunos conductores se arriesgaron a cruzar zonas anegadas, mientras vecinos señalaron que la acumulación de basura en alcantarillas agravó la situación.

También se reportaron inundaciones en Río Hondo de Siquirres, sobre la Ruta 32, donde las precipitaciones generaron complicaciones en la circulación y riesgo de desbordamientos.

La CNE recordó a la población mantenerse atenta al crecimiento de ríos y quebradas, así como a las zonas propensas a deslizamientos, especialmente en comunidades vulnerables.