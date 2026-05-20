CNE declara alerta verde en el Caribe, Sarapiquí y Turrialba por onda tropical n.º 3

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró este miércoles una alerta verde en la vertiente del Caribe y en los cantones de Sarapiquí y Turrialba, debido a las condiciones lluviosas generadas por el paso de la onda tropical número 3 sobre el país.

Según el aviso meteorológico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), desde la madrugada se han registrado aguaceros con tormenta dispersa y acumulados de entre 10 y 65 milímetros en sectores como Talamanca, Sixaola, Turrialba, el Parque Nacional Braulio Carrillo y Horquetas de Sarapiquí.

Para la tarde y primeras horas de la noche se prevén aguaceros aislados con tormenta en el Pacífico Central y Sur, con acumulados de hasta 70 milímetros; mientras que en el Valle Central las lluvias serían menores, inferiores a 15 milímetros.

El IMN advierte que la humedad en las cuencas del Caribe ha alcanzado niveles de 95% a 100% de saturación, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos de ríos, inundaciones, colapso de alcantarillado y deslizamientos en rutas nacionales y cantonales.

La CNE recomienda a los comités de emergencia mantenerse vigilantes y a la población extremar precauciones ante los vientos fuertes, especialmente en techos, cableado eléctrico y zonas montañosas. También se pide cautela a conductores por posibles derrumbes y caída de árboles, así como a embarcaciones pequeñas en el Caribe.

El Ministerio de Educación Pública suspendió clases en distintos puntos de la región Caribe.

El pronóstico indica que los vientos alisios moderados y la humedad persistirán durante la semana, mientras que para el domingo se espera el tránsito de la onda tropical número 4.