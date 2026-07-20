CNE declara alerta amarilla en Caribe y Zona Norte por paso de onda tropical 24

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta amarilla para la Zona Norte, la vertiente del Caribe y el sector de Turrialba, luego de las fuertes lluvias que ha generado el paso de la onda tropical #24 en nuestro país.

Sectores como Sarapiquí, en la provincia de Heredia, y Turrialba, en Cartago, son de los más afectados por las precipitaciones de las últimas horas.

“Según el Instituto Meteorológico Nacional, las condiciones podrían intensificarse durante la noche y la madrugada. Lo anterior, sumado a la saturación de los suelos y al alto nivel de los ríos, aumenta el riesgo de inundaciones, desbordamientos y deslizamientos”, mencionó Alejandro Picado, presidente de la CNE.

La CNE mantiene un llamado de alerta a todas las zonas afectadas y desde este lunes mantiene a más de 220 personas en cinco albergues.

“Hay 220 personas en cinco albergues, tras ser evacuadas de manera preventiva de comunidades como Naranjal 1, Álamo, Oropel, Carretones y El Tigre. Además, se continúa evacuando familias de Los Ángeles de Nogal y Pénjamo, por lo que la cantidad de personas en albergues podría aumentar durante las próximas horas.





“En el cantón de Guácimo también se registran importantes afectaciones. Hay inundaciones en varias comunidades, un deslizamiento que compromete el puente de Guacimito y un paso interrumpido en el sector de La Perla. Por esta razón estamos habilitando un albergue temporal en Santa Rosa”, añadió Picado.

La CNE hace un llamado a la población a mantenerse alerta, pues en las próximas horas se prevén más lluvias y fuertes vientos.

También piden seguir las recomendaciones de las autoridades, sobre todo si vive en zonas de riesgo como cerca de un río, una quebrada o un lugar propenso a deslizamientos.

Además, hacen un llamado a evitar el peligro, por lo que si conduce, tome todas las precauciones debidas, además de evitar cruzar ríos o caminos inundados.