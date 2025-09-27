CNE atendió casi 300 incidentes por fuertes lluvias en Pacífico Central y Guanacaste
Los comités municipales de emergencia realizan este sábado labores de evaluación para la limpieza de alcantarillado, reparación de caminos y atención de las necesidades de la población.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó la atención de 297 incidentes provocados por las intensas lluvias de este viernes, informó el presidente de esta entidad, Alejandro Picado.
El Pacífico Central fue la región más afectada, especialmente los cantones de San Mateo, Orotina, Esparza y Puntarenas.
En Quepos, Parrita, Paquera, Cóbano y Lepanto se registraron desbordamientos de quebradas y colapso de sistemas de alcantarillado.
Por su parte, en Guanacaste, las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas en Nandayure, Nosara y Santa Cruz, añadió Picado.
Ante la emergencia, se habilitaron dos albergues temporales: Iglesia Católica de Paquera, donde se resguardan de forma preventiva cuatro adultos mayores, y la Escuela de Riojalandia, en Puntarenas, que acoge a 50 personas del sector de Fray Casiano.
El presidente de la CNE advirtió que, debido a la saturación de los suelos y la posibilidad de que las lluvias continúen, las personas que viven cerca de ríos o laderas inestables deben mantenerse vigilantes.
Picado pidió a la ciudadanía acatar las indicaciones de las autoridades de primera respuesta, especialmente en caso de evacuaciones, para salvaguardar la vida y la seguridad.