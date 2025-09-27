CNE atendió casi 300 incidentes por fuertes lluvias en Pacífico Central y Guanacaste

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó la atención de 297 incidentes provocados por las intensas lluvias de este viernes, informó el presidente de esta entidad, Alejandro Picado.

El Pacífico Central fue la región más afectada, especialmente los cantones de San Mateo, Orotina, Esparza y Puntarenas.

En Quepos, Parrita, Paquera, Cóbano y Lepanto se registraron desbordamientos de quebradas y colapso de sistemas de alcantarillado.

Por su parte, en Guanacaste, las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas en Nandayure, Nosara y Santa Cruz, añadió Picado.

​Ante la emergencia, se habilitaron dos albergues temporales: Iglesia Católica de Paquera, donde se resguardan de forma preventiva cuatro adultos mayores, y la Escuela de Riojalandia, en Puntarenas, que acoge a 50 personas del sector de Fray Casiano.