Clubes ticos preguntaron por goleador del Plaza Amador

Clubes de Costa Rica quedaron gratamente sorprendidos con el rendimiento del atacante panameño Everardo Rose, del Plaza Amador, club sensación en la Copa Centroamericana. Tanto así, que sondearon el presente del futbolista con su club.

Teletica.com conversó con Gian Castillero, presidente del Plaza Amador, sobre el papel del equipo que ya clasificó a la siguiente ronda del torneo y también se ahondó en temas de Rose.

Rose es uno de los goleadores del torneo internacional con tres tantos.

―¿Qué análisis hace usted como presidente del desempeño del equipo en Copa Centroamericana?

Yo creo que el buen resultado deportivo que estamos teniendo no sólo en el equipo profesional, sino en todas las categorías inferiores, es el producto del desarrollo de un plan estratégico de los últimos cinco años, en el que nos hemos dedicado a desarrollar un equipo joven, un equipo de formación, desde las categorías base, y está pagando sus resultados.

Habíamos quedado en segundo lugar del torneo nacional en las dos finales anteriores, esta finalmente logramos el campeonato, y con él también en la continuidad del éxito deportivo en la Copa Centroamericana. Entonces, creo que no es algo fortuito, afortunadamente es el trabajo bien organizado que está pagando y nos hace sentir muy satisfecho como club de lo que estamos logrando.

―¿Cómo se sienten al ser uno de los equipos ya clasificados a la siguiente ronda?

Nos sentimos muy orgullosos. Si bien Panamá ha tenido un desarrollo futbolístico importante en la última década, sobre todo reflejado en la federación, que ya comienza a permear que la liga local y los clubes locales también han tenido un desarrollo importante y se vuelven actores relevantes en el ecosistema de clubes de Centroamérica, es motivo de gran orgullo para nosotros y sobre todo cuando es una iniciativa que está siendo liderada por nuestro propio club, el Plaza Amador.

―¿Ya en segunda ronda, qué expectativa tiene de su equipo en el torneo de Copa Centroamericana?



La expectativa es enfrentar el próximo partido y ganarlo también. Queremos ir o poner un paso, un pie en frente del otro, ir viendo partido a partido avanzando con mucha humildad y mucho compromiso de dar nuestro mejor esfuerzo, sobre todo porque la fanaticada panameña está respondiendo muy bien al tema.



Ayer el estadio estaba para las áreas que se habilitaron lleno completo en preventa y queremos ser muy humildes y responsables hacia la fanaticada y hacia el fútbol en general de Panamá, de hacer el mejor torneo posible y tratar de que Panamá quede muy en alto y nuestro club quede posicionado como uno de los actores importantes del fútbol de clubes centroamericanos.



―¿Con qué sabor de boca se fue usted de Costa Rica tras el triunfo ante la Liga?

La verdad es que muy complacidos de la experiencia en Costa Rica, mucha apertura de los equipos locales, no solo del equipo contendiente que fue muy profesional y muy amable en el trato hacia nosotros, sino otros equipos de la liga que también nos brindaron cortésmente el apoyo para lo que nosotros pudiéramos necesitar como club extranjero yendo a visitarlos, así que más allá de la competencia deportiva pura, realmente hay un alto nivel de entendimiento y de profesionalismo entre los clubes que nos hace sentir obligados a ser recíprocos, como lo estamos haciendo ahora, pues que algún club costarricense está viniendo a Panamá también.

No hay ninguna queja, ciertamente los clubes de Costa Rica han sido para Panamá un referente de fútbol a nivel de la región y poder participar con ellos y sentir y poder medir fuerzas con los clubes emblemáticos de otra jurisdicción mucho más posicionada y desarrollada que en el fútbol como es Costa Rica, es una buena medida para nosotros y un buen termómetro de que estamos haciendo las cosas bastante bien.

―De hecho, una de esas pruebas de lo que me indica es que el Saprissa entrenó en el Cros Sport Plaza de ustedes, del Club de Plaza Amador...

Es correcto, nosotros siendo recíprocos con la amabilidad que ellos nos habían ofrecido de permitirnos entrenar en sus instalaciones cuando nosotros fuimos a Costa Rica, ante la solicitud de ellos por supuesto que quisimos atenderlos y les pusimos a nuestra disposición nuestras instalaciones deportivas y allí entrenaron.

Yo personalmente fui a visitarlos y a tratar de hacerlos sentir como unos buenos, como un equipo amigo al que queríamos extender todas nuestras cortesías y el respeto que se merecía.

―Se ha hablado mucho de las últimas semanas de Everardo Rose. ¿Quería preguntarle si el jugador había despertado el interés de algún club costarricense en específico que hayan conversado con usted?

Más de un club costarricense se nos acercó a preliminarmente entender cuál era la posición de nuestra frente al jugador Everardo Rose. Nosotros básicamente le hemos dicho que por el momento y por lo menos hasta diciembre se va a mantener como parte de nuestra plantilla. Es algo que ha sido conversado con el jugador, el jugador quiere hacer por lo menos lo que queda de este año en Panamá.

Así que cualquier oportunidad de que se mueva a un club costarricense o de otro país va a ser ya para el Torneo Clausura 2026 como más temprano porque ciertamente en este torneo aspiramos a que se quede y son los planes que se quede con el Plaza Amador.

―¿Fueron conversaciones como informales, no llegó una oferta formal?

No, nunca llegó una oferta formal porque al ser claros y transparentes y decirles que nosotros en este momento no estábamos pensando en negociar los términos del contrato.

Entendieron claramente y simplemente fue una manifestación de interés informal.