Clínica abre investigación por aparente agresión de enfermera a hijo de paciente

La Clínica Solón Núñez abrió una investigación por una presunta agresión de una enfermera en contra del hijo de un paciente.

Tras consulta de Teletica.com, la Jefatura de Enfermería del Área de Salud de Hatillo, en San José, confirmó que dio inicio a una pesquisa de índole administrativa luego de que el 30 de marzo pasado este medio diera a conocer que una funcionaria de ese servicio, de apellido Vargas, aparentemente arañó, pellizcó y empujó a un usuario que la confrontó por aparentes malos tratos a su padre durante una atención.

"En relación con los hechos mencionados, se inició de oficio, desde el 30 de marzo de 2026 y en atención a la información publicada en medios, el proceso correspondiente para la recopilación de información y la apertura de una investigación administrativa, conforme a los protocolos institucionales vigentes", señaló el servicio mediante la oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Jefatura de Enfermería aclaró que, a la fecha, no ha recibido queja formal alguna por la supuesta agresión; sin embargo, agregó que dará trámite y analizará cualquier gestión que ingrese por los canales establecidos para reportes.

Quien sí recibió una denuncia fue el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de parte de la víctima, un hombre de apellido Salas, de 43 años. La queja, no obstante, fue redirigida al Juzgado Contravencional y de Cuantía Menor de Hatillo, en San José, para el trámite correspondiente.





La queja apunta a que, días atrás, el padre del agraviado, de 83 años, se acercó al centro médico para solicitar un cambio de sonda, como le fue indicado en el Hospital San Juan de Dios, también en San José. La primera vez, la atención presuntamente le fue denegada, pues debía hacer fila para obtener uno de los cupos que se habilitan a diario para cambios de sondas.

Después de que el equipo se descompusiera, el adulto mayor acudió a Emergencias de la Solón Núñez el 29 de marzo anterior, para volver a pedir el cambio de la sonda.

"La enfermera Vargas le hace acostarse en una cama. Para este momento, a mi papá se le había tapado la sonda. Aun así la mujer le aplica presión en el abdomen, sin importarle el dolor que mi padre tenía. Es cuando mi padre me llama y me pide me presente al sitio. Luego de unos minutos, me vuelve a llamar para pedirme nuevamente me presente. Yo entro a la clínica, veo que mi madre Alicia Rodríguez, estaba sentada dentro de la clínica. "Paso a ver a mi padre, quien no estaba siendo atendido. Este me explica que la enfermera lo trató mal. Es cuando veo que ya salen otras enfermeras que estaban tomando café. Yo me dirijo hacia donde está la señora Vargas y le pido el nombre, pero esta se niega a identificarse. Yo le insisto. Es cuando tomo mi celular para grabar y le pido el nombre. La mujer se levanta, me dice que no me va a dar nada, me toma el celular, como mi celular tiene un tipo billetera que se desprende fácil; yo sujeto el celular con más fuerza, mientras la señora me empieza a pellizcar la espalda y además me dio golpes, sacándome del lugar", reza la denuncia dada a conocer por este medio.

Rechaza señalamientos

En entrevista con Teletica.com, realizada antes de que se conociera la apertura de la investigación administrativa, el abogado de Vargas, Adrián Granados, rechazó los señalamientos contenidos en la denuncia.

La funcionaria insistió, a través de su defensor, que lo que se le atribuye es falso e, incluso, lo calificó de "calumnia".

"Lo relatado por este señor no se ajusta lo mínimo a la verdad", señaló Granados.

Para el defensor de Vargas, su clienta fue enfática en pedir que no se le grabara y ello es lo que se extrae del video.

Cuestionado por este medio sobre las supuestas lesiones en la espalda de Salas, el jurista indicó:

"Eso es lo más grave de esta calumnia".

Granados señaló que trabaja en la recopilación de pruebas necesarias para la representación de la enfermera; ello incluye, por ejemplo, la identificación y conversación con testigos, así como la búsqueda de un informe levantado por la Fuerza Pública.

Según el abogado, la Policía tuvo que presentarse al lugar para "proteger a la señora", en el tanto que el denunciante, en apariencia, la esperó en las afueras del centro médico. Este último aduce que en realidad esperaba a que se le facilitara el nombre de la servidora, mismo que reiteradamente se le negó.