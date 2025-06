Clientes del BCR deberán ajustar manualmente monto máximo para SINPE Móvil

A partir del 1° de julio, los clientes del Banco de Costa Rica (BCR) podrán definir el monto máximo que podrán enviar por SINPE Móvil a través de mensaje de texto SMS.

El objetivo de esta medida es evitar los fraudes que suelen realizarse por esta vía, por lo que, de manera predeterminada, los clientes tendrán como monto máximo de envío ¢1 (un colón).

Para aumentarlo, deberán ingresar a la oficina virtual y configurarlo a gusto de cada cliente y hasta por ¢500.000.

De acuerdo con la entidad bancaria, siempre se ha recomendado a los usuarios que, cuando cambien de número celular, desafilien el antiguo con el sistema SINPE Móvil, ya que esto podría ser utilizado por estafadores.

De acuerdo con la vocera del BCR, Natalia Suárez, los ajustes en los procesos tienen el objetivo de generar una mayor protección a los clientes y su dinero.

“Sabemos que estas medidas que estamos comunicando esta semana pueden generar un esfuerzo adicional, por eso rogamos comprensión y pedimos seguir las medidas de seguridad que hemos dado insistentemente: no compartir datos, no ingresar a enlaces, no utilizar buscadores para entrar a la página del banco y si cambia de número telefónico desafílielo del servicio del SINPE Móvil”, indicó Suárez.