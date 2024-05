Clientes de Coopeservidores preocupados por ahorros y dineros de pensiones

Gran incertidumbre rodea a los clientes de Coopeservidores: son miles de personas las preocupadas por sus ahorros de toda la vida, ya que no saben cuándo se los devolverán.



Entre las principales inquietudes están las de personas que les pagan la pensión por medio de esta entidad. Los usuarios esperan el dinero, pero la cooperativa indica que no se les va a pagar la pensión todavía.



Los adultos mayores jubilados que colocaron sus ahorros en esta cooperativa en certificados a plazo están preocupados por la situación, y exigen saber qué va a pasar con su dinero.

En este marco, ya hay gavilanes que ofrecen certificados a plazos y se trata de una estafa.



​"Vengo a averiguar qué pasó. Vengo porque me tienen que dar una platica ahora en junio, y quiero saber si van a haber problemas. Yo tenía un préstamo con ellos y lo saqué hace un año. Los ahorros que acumulé me los tenían que dar un año después. Aquí es obligatorio el ahorro si saca un crédito", indicó Óscar Arroyo, vecino de Aserrí y afectado por la situación.

​"Yo me enteré por la tele del problema que está sucediendo con la cooperativa. A mi ya me había extrañado, días antes. Dijeron que no iban a pasar dividendos", añadió Flor Carballo, vecina de Puriscal, quien también tiene su dinero en Coopeservidores.