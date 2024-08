Cliente de Desyfin tras intervención: “Quedamos en la calle”

Un cliente de Desyfin asegura que quedó prácticamente en la calle tras la intervención de esta entidad financiera (ver video adjunto de Telenoticias).



Carlos Arias tiene que pagar la planilla de sus empleados este 15 de agosto, pero tiene sus ahorros y el capital de su empresa en esta entidad y con la intervención este hombre quedó prácticamente en la calle.

“Tengo una cuenta de ahorros en colones y dólares y están bloqueadas completamente, tengo que pagar proveedores, salarios, quedamos en la calle”, dijo Arias.

Intenta que alguien le explica qué hacer, pero nadie lo atiende. Hoy visitó una sucursal y se encontró un papel que simplemente dice que sus cuentas y tarjetas están congeladas hasta nuevo aviso.

“Fui a la banca en línea y tampoco pude accesar a mi cuenta, no pude hacer pagos de la empresa y nos dimos la sorpresa de que estaba intervenido el banco, llamé a la Sugef para saber el procedimiento a nosotros los usuarios y no me han atendido”, agregó el afectado.

Además de que no puede pagar a sus empleados y de quedarse sin medios de pago de manera inmediata, también teme por el que pasará con sus ahorros depositados en esta entidad.

“Lo que preocupa es que decía que la Sugef solo garantiza ₡6 millones, qué va a pasar con los demás, se dan por perdidos o quién garantiza ese dinero”, acotó.

Carlos es tan solo una persona en una lista de más de 4 mil clientes que están viviendo la misma situación. Por ahora no está claro que pasará con sus ahorros. ¿Habrá esperanza para ellos?

El representante legal de esta entidad, Silvio Lacayo Beeche, aseguró:

“Estamos trabajando arduamente en un plan de capitalización para fortalecer nuestra posición financiera y asegurar la continuidad de nuestras operaciones”.

¿Se podrá? Desyfin venía en un deterioro desde el 2023 y el Conassif anunció la intervención en las últimas horas.

Pérdidas por 4 mil millones a julio de este año. La Sugef reportó una pobre gestión de cobro de los préstamos otorgados, también la Sugef denunció ante el Ministerio Público ocultamiento de información de la situación real financiera y la obstaculización para supervisar.

Al respecto, el representante legal dijo “quiero aclarar que no ha existido ocultamiento de información por parte de Financiera Desyfin. Desde el primer momento, hemos actuado con total seriedad, responsabilidad, transparencia y hemos entregado toda la documentación requerida por Sugef”.

Agregó que en el proceso de intervención colaborarán con todo lo que requieran los reguladores para continuar con el proceso.

Por otra parte, el Ministerio Público confirmó que realiza abrió la investigación sobre este caso.