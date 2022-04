Cliente de Aeropost sufrió rebajo fraudulento de ₡4 millones tras vulneración de tarjetas

Un cliente de Aeropost sufrió un rebajo fraudulento de más de 4 millones de colones tras la vulneración de su tarjeta.



El ataque informático a uno de los servidores permitió a los delincuentes acceder al 6% de las cuentas registradas en las bases de datos de la empresa. Según reconoció la compañía, la información de las tarjetas de crédito y débito de sus clientes fueron comprometidas.

La empresa dio de baja al servidor vulnerado y los servicios de transmisión de datos. También eliminaron las credenciales e información de pago de los sistemas. Sin embargo, los clientes afectados cargan con las consecuencias de este ataque.

“Según me dijeron en la entidad, la transacción se dio con la compra de algo relacionado con un viaje (un tiquete, un hospedaje, algún servicio...) No sé exactamente qué fue, ni dónde, no me dijeron nada más. El monto sustraído fue de $6.095, más de 4 millones. Y el problema es que, aunque me di cuenta cuando el dinero estaba en "valores en tránsito" la entidad no puede hacer nada hasta que llegué al destino”, añadió.