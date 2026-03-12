Clausura 2026: Tres puntos separan al cuarto del sétimo lugar

Con el descenso prácticamente definido, la atención del torneo se centra ahora en la zona de clasificación a semifinales, especialmente en la disputa por el cuarto lugar.

Actualmente solo tres puntos separan al cuarto del sétimo puesto, lo que mantiene abierta la pelea entre San Carlos (17 puntos), Alajuelense (15), Puntarenas FC (15) y Sporting (14).

Con poco margen de maniobra, cada partido se vuelve determinante, más aún cuando se presentan enfrentamientos directos entre equipos involucrados en esta lucha.

Uno de esos duelos será el sábado a las 6 p. m. en el estadio Ernesto Rohrmoser, cuando Sporting reciba a San Carlos en un compromiso clave para ambos.

Los albos atraviesan un momento complicado. En las últimas cinco jornadas no han logrado ganar, con tres derrotas consecutivas tras dos empates, aunque lograron alejarse del fondo de la tabla acumulada.

San Carlos, por su parte, registra dos victorias, dos derrotas y un empate en ese mismo periodo. En la primera vuelta del torneo, los norteños se impusieron 3-0 sobre Sporting.

En otro de los partidos relevantes de la jornada, Alajuelense recibirá este viernes a Pérez Zeledón a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

​El técnico Óscar Ramírez podría valorar rotaciones pensando en el compromiso del martes ante Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf, aunque los rojinegros necesitan sumar para acercarse a la zona de clasificación.

La Liga llega con dos triunfos consecutivos en el campeonato nacional, resultados que le permitieron mantenerse en la pelea por el cuarto puesto.

Finalmente, Puntarenas FC visitará el estadio Colleya Fonseca para enfrentar a Guadalupe, equipo que no ha logrado ganar en el torneo y se mantiene en los últimos puestos de la tabla.

Para los chuchequeros, el partido representa una oportunidad para seguir en la lucha por las semifinales.