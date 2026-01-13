Clausura 2026: ocho equipos ya saben lo que es ser campeones de la Primera División

El Clausura 2026 inicia este martes y durante tres días los 10 equipos de la Primera División debutarán en el certamen.

Para la Liga Deportiva Alajuelense será la oportunidad de defender su corona 32, mientras que Saprissa buscará la 41.

Herediano quiere volver a la senda ganadora y sumar su estrella 32. Cartaginés pretende alcanzar su quinta copa en la historia.

Liberia, Puntarenas, San Carlos y Pérez Zeledón buscan su segundo trofeo en la máxima categoría.

Guadalupe y Sporting intentarán conquistar su primer cetro.

Horarios de la jornada 1