Clausura 2026: este sábado inician siete días seguidos de fútbol

Las fechas 4 y 5 se disputarán de manera consecutiva.

Cartaginés vs. Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense
Por Adrián Fallas 23 de enero de 2026, 10:09 AM

Este sábado arranca la fecha 4 del Clausura 2026, dando paso a siete días seguidos con partidos del torneo local, ya que la jornada 5 se disputará de manera consecutiva.

El fin de semana todo comienza con Puntarenas y Guadalupe midiéndose en el Lito Pérez el sábado a las 6 p. m. Luego, Alajuelense y San Carlos se verán las caras en el Morera Soto a las 8 p. m.

El domingo habrá tres partidos: Liberia-Herediano (3 p. m.) y Saprissa-Cartaginés (6 p. m.).

La jornada cierra el lunes a las 8 p. m. con Pérez Zeledón-Sporting.

Sin tiempo para respirar, la fecha 5 del Clausura 2026 tendrá su banderazo de salida el martes a las 6 p. m. en el Colleya Fonseca, donde Guadalupe recibe a Alajuelense.

Para el miércoles, el calendario trae San Carlos-Liberia (7 p. m.) y Herediano-Puntarenas (8 p. m.).

El jueves, en el Fello Meza, Cartaginés y Sporting se miden a las 6 p. m.

Finalmente, el viernes, Saprissa viaja a Pérez Zeledón para chocar a las 7 p. m.

Programación del Clausura 2026

Fecha 4

Sábado

  • Puntarenas vs. Guadalupe — 6 p. m. | Estadio Lito Pérez
  • Alajuelense vs. San Carlos — 8 p. m. | Estadio Alejandro Morera Soto

Domingo

  • Liberia vs. Herediano — 3 p. m.
  • Saprissa vs. Cartaginés — 6 p. m.

Lunes

  • Pérez Zeledón vs. Sporting — 8 p. m.

Fecha 5

Martes

  • Guadalupe vs. Alajuelense — 6 p. m. | Estadio Colleya Fonseca

Miércoles

  • San Carlos vs. Liberia — 7 p. m.
  • Herediano vs. Puntarenas — 8 p. m.

Jueves

  • Cartaginés vs. Sporting — 6 p. m. | Estadio Fello Meza

Viernes

  • Pérez Zeledón vs. Saprissa — 7 p. m.

