Clausura 2026: este sábado inician siete días seguidos de fútbol
Las fechas 4 y 5 se disputarán de manera consecutiva.
Este sábado arranca la fecha 4 del Clausura 2026, dando paso a siete días seguidos con partidos del torneo local, ya que la jornada 5 se disputará de manera consecutiva.
El fin de semana todo comienza con Puntarenas y Guadalupe midiéndose en el Lito Pérez el sábado a las 6 p. m. Luego, Alajuelense y San Carlos se verán las caras en el Morera Soto a las 8 p. m.
El domingo habrá tres partidos: Liberia-Herediano (3 p. m.) y Saprissa-Cartaginés (6 p. m.).
La jornada cierra el lunes a las 8 p. m. con Pérez Zeledón-Sporting.
Sin tiempo para respirar, la fecha 5 del Clausura 2026 tendrá su banderazo de salida el martes a las 6 p. m. en el Colleya Fonseca, donde Guadalupe recibe a Alajuelense.
Para el miércoles, el calendario trae San Carlos-Liberia (7 p. m.) y Herediano-Puntarenas (8 p. m.).
El jueves, en el Fello Meza, Cartaginés y Sporting se miden a las 6 p. m.
Finalmente, el viernes, Saprissa viaja a Pérez Zeledón para chocar a las 7 p. m.
Programación del Clausura 2026
Fecha 4
Sábado
- Puntarenas vs. Guadalupe — 6 p. m. | Estadio Lito Pérez
- Alajuelense vs. San Carlos — 8 p. m. | Estadio Alejandro Morera Soto
Domingo
- Liberia vs. Herediano — 3 p. m.
- Saprissa vs. Cartaginés — 6 p. m.
Lunes
- Pérez Zeledón vs. Sporting — 8 p. m.
Fecha 5
Martes
- Guadalupe vs. Alajuelense — 6 p. m. | Estadio Colleya Fonseca
Miércoles
- San Carlos vs. Liberia — 7 p. m.
- Herediano vs. Puntarenas — 8 p. m.
Jueves
- Cartaginés vs. Sporting — 6 p. m. | Estadio Fello Meza
Viernes
- Pérez Zeledón vs. Saprissa — 7 p. m.