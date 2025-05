Clausura 2025: ¿Quiénes clasificarán a semifinales? Así se juega la última jornada

A falta de una jornada para el cierre de la fase regular del Clausura 2025, cinco equipos mantienen viva la esperanza de clasificar a semifinales. Herediano ya aseguró su boleto, mientras que Alajuelense, Cartaginés, Puntarenas y Saprissa se jugarán el todo por el todo en la fecha 22.

Estos son los posibles panoramas para cada uno.

Herediano - 43 puntos (+17)

Clasificado.

El “Team” recibirá tres puntos en la mesa por su partido ante Guanacasteca, lo que le permite cerrar la fase regular con 46 unidades. Nadie lo puede alcanzar, por lo que terminará primero sin importar lo que pase.

Alajuelense - 39 puntos (+14)

Clasifica si gana.

Una victoria ante Liberia lo clasifica directamente. También avanza si empata, pero dependerá de que no ganen Cartaginés y Puntarenas. Si pierde, necesitará que Cartaginés o Puntarenas no sumen y que Saprissa no lo supere por diferencia de goles.

Cartaginés - 38 puntos (+11)

Depende de sí mismo.

Si vence a Sporting, asegura su pase. Un empate podría bastarle, siempre que Puntarenas o Saprissa no lo superen en puntos. Si pierde, necesita que Saprissa no gane y que Puntarenas no sume más que ellos.

Puntarenas - 38 puntos (+8)

Necesita ganar y mejorar su gol diferencia.

Una victoria ante Santa Ana lo deja muy cerca de semifinales, pero podría requerir mejorar su gol diferencia si Cartaginés y/o Alajuelense también ganan. Si empata o pierde, dependerá de una caída de Saprissa y otros resultados.

Saprissa - 36 puntos (+9)

Debe ganar y esperar.

Los morados están obligados a vencer a Pérez Zeledón. Con 39 puntos, alcanzan a Alajuelense si este pierde, o a Cartaginés o Puntarenas si alguno tropieza. En caso de empates en puntos, el gol diferencia podría ser clave. Un empate o derrota lo deja fuera.

Partidos de la jornada 22: