¿Clasificará Saprissa? Así está su panorama a falta de tres fechas

Luego de estar al borde de la eliminación, el Saprissa de Jeaustin Campos mostró mejoría y está en franca lucha por clasificar.

Los morados son octavos con 25 puntos y tienen por encima a San Carlos (4°), Sporting (5°), Grecia (6°) y Guadalupe (7°).

Los tibaseños sacaron calculadora y con nueve puntos por disputar están a tres de entrar a zona de clasificación.

Este es el calendario que le resta a los morados y a sus rivales.

Fecha 20

Guadalupe - Pérez Zeledón

Saprissa - Jicaral

Sporting - Grecia

San Carlos - Cartaginés

Fecha 21

Santos - Grecia

Saprissa - Sporting

Herediano - Guadalupe

Alajuelense - San Carlos

Fecha 22

Guadalupe - Guanacasteca

Grecia - Saprissa

San Carlos - Sporting

Sobre San Carlos pesa un castigo administrativo por la pérdida de puntos en la mesa ante Alajuelense y si algún club iguala en puntos con los norteños, estos últimos estarán en desventaja.

Esta es la primera vez en el semestre que los tibaseños ganan tres partidos seguidos con las derrotas a Alajuelense, Pérez Zeledón y Sporting.

"Cuando Saprissa no está bien hay que noquearlo, hay que matarlo, no lo pueden dejar vivo, si estábamos mal, tenían que darnos el golpe. No sé qué pasará, estaremos de la mano de Dios trabajando con honestidad, respetando al fútbol y a esta gran institución", comentó Jeaustin Campos.