Clases continuarán suspendidas en 10 escuelas y colegios

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó la tarde de este miércoles, mediante un comunicado de prensa, que las clases presenciales permanecerán suspendidas en diez centros educativos de las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente debido a las fuertes lluvias que han provocado inundaciones, deslizamientos y daños en los accesos a las comunidades.



La medida se aplicará este miércoles 8 de octubre, como parte de las acciones preventivas para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La decisión sigue los lineamientos de la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y las condiciones de riesgo en varias zonas del país.



Los centros educativos afectados son los siguientes:



Dirección Regional de Occidente:

​Escuela La Constancia (Circuito 3)

Dirección Regional de Puntarenas:

Circuito 1:



Escuela Riojalandia, IPEC Escuela Augusto Colombari, IPEC sede central (parcialmente afectado, trabajará con algunos grupos en instalaciones alternas)

Circuito 5

​Escuela El Chagüite, Escuela Flora Guevara Barahona, Escuela Barrio San Luis, Escuela Fray Casiano de Madrid, Escuela Veinte de Noviembre y Jardín de Niños de Fray Casiano.

El MEP informó que mantiene una coordinación permanente con la CNE, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y los Comités Municipales de Emergencia para monitorear las condiciones climáticas y de acceso en las zonas afectadas.



Además, la institución recomendó a la comunidad educativa mantenerse atenta a los comunicados oficiales que se difundirán a través de los canales institucionales del MEP.