Ciudadanos llegan a la Sabana desde diferentes partes del país para Traspaso de Poderes

Desde tempranas horas de este viernes, decenas de personas comenzaron a acercarse a los alrededores del Estadio Nacional, en La Sabana, para asistir al Traspaso de Poderes, en medio de un ambiente que muchos compararon con la previa de un partido de la Selección Nacional.



Con banderas de Costa Rica, camisetas de la “Sele” y entusiasmo por participar en la ceremonia histórica, los asistentes llegaron desde distintas zonas del país, aunque varios reportaron complicaciones por presas y dificultades para ingresar al evento.



Uno de ellos fue Rodolfo Carballo, vecino de Guápiles, quien aseguró haber salido a las 4:45 a.m. debido al fuerte congestionamiento vial en la ruta hacia San José (ver video adjunto de Telenoticias).

​“Hubo tortuguismo y una presa increíble. Creo que la fila llegaba hasta Guápiles”, comentó.

Otras asistentes informaron que vienen desde Guanacaste y Puntarenas.

En los alrededores del estadio también se observó la presencia de vendedores ambulantes de banderas, personal de catering, oficiales de la Fuerza Pública, Policía de Tránsito y miembros de la Cruz Roja Costarricense, quienes reforzaron la seguridad ante la llegada de unas 30.000 personas esperadas para la actividad.



Adultos mayores también manifestaron dificultades para conseguir entradas, ya que el proceso se realizó de manera virtual.

Patricia Bolaños, vecina de Alajuela, contó que tuvo problemas para acceder al sistema por internet, pero finalmente logró obtener boletos.

​“Estamos muy contentos porque sí pudimos entrar. Fue difícil meterse a internet, pero aquí estamos desde las cinco y media de la mañana”, relató.

La expectativa también gira en torno a los espectáculos programados para este viernes, entre ellos la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y varias bandas musicales.

​“Va a ser una actividad nunca antes vista. Vamos a disfrutar este traspaso al máximo”, expresó Marlene Cabrera, otra de las asistentes.

Las autoridades mantienen cierres viales en sectores de Sabana Norte y Sabana Oeste, principalmente en los alrededores del Estadio Nacional. El paso vehicular permanece restringido en varios puntos y solo circulan algunos autobuses de turismo y vehículos autorizados.



Además, se espera que durante el día se registren manifestaciones y mayor congestión vial, por lo que las autoridades recomendaron a quienes asistirán al evento salir con tiempo, portar bloqueador solar y mantenerse atentos a los cierres y desvíos.



El ingreso al estadio está previsto para iniciar a las 9:00 a. m., mientras continúa aumentando la cantidad de personas en los alrededores del recinto.





