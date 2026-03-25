Cirugías de Hospital de Niños: el servicio más afectado por huelga, reporta CCSS

Las salas de operaciones del Hospital Nacional de Niños (HNN) son las que sufrieron la mayor afectación por la huelga a la que se sumaron 4.462 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) este miércoles.

En ese servicio se tuvieron que cancelar 15 de las 16 cirugías electivas que se tenían programadas, informó la institución administradora de los servicios públicos de de salud del país en su primer balance de la protesta.

Actualmente, solo tres quirófanos se mantienen en funcionamiento en el centro médico pediátrico, de los cuales dos están destinados a emergencias y uno a cirugías electivas.

Los datos fueron generados por el Sistema Nacional para el Reporte de Funcionarios en Huelga, en su corte de las 11:00 a. m. (segundo del día).

De la información recopilada para el primer informe se tiene que el Hospital San Juan de Dios es donde, hasta el momento, más personal se ha sumado al movimiento, con 197 personas, seguido por el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, con 170.

Además, se tiene informe de otras áreas de salud en diversos puntos del país que han reportado personal sumado a la protesta, convocada por la Unión Sindical para exigir una mejora salarial.

La directora de la Red de Servicios de Salud de la entidad autónoma, Karla Solano, enfatizó que en los establecimientos de salud han reforzado la atención de sus servicios para mantener la normalidad, además de priorizar la atención de emergencias.

"Cabe destacar el trabajo desarrollado por la institución en cuanto a la activación de planes de contingencia y protocolos que buscan minimizar el impacto de esta huelga", señaló Solano.

La institución se mantiene en constante monitoreo hasta el momento en que las organizaciones de trabajadores depongan su huelga.



El movimiento se lleva a cabo en momentos en los que la administración y los sindicatos se reúnen para discutir un ajuste en las remuneraciones del personal.