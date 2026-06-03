Circunvalación dice adiós a los semáforos: Habilitado nuevo paso elevado en Hatillo

La Circunvalación —Ruta 39 o Paseo de la Segunda República— dejó de tener las tediosas intersecciones con sistemas de semáforo que restaban fluidez en el tránsito de carros.

Esto con la habilitación del nuevo paso a desnivel que elimina el cruce entre los Hatillos 7 y 8, informó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, en conferencia de prensa este miércoles.

La nueva obra fue puesta en funcionamiento para el paso de automotores entre ambas comunidades mediante una estructura elevada que cruza transversalmente la concurrida carretera, sin interrumpir el tránsito.

"Seguimos concluyendo obras que impactan la seguridad en carretera y la vialidad, con el objetivo de reducir los tiempos de traslados de los usuarios y, a la vez, brindamos soluciones a la necesidad de movilidad entre comunidades, como ocurre en este caso que hoy ponemos en servicio y que busca, además, incidir positivamente en la calidad de vida de los usuarios, con lapsos de traslado más cortos", puntualizó el jerarca.

El paso elevado tiene unos 385 metros de longitud y dispone de dos carriles, uno por sentido de circulación.

Como parte del proyecto, también se demolió el puente peatonal que se ubicaba en el sitio y se construyó uno nuevo frente a la plaza de deportes de Hatillo 8, el cual cumple con lo dispuesto en la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (7.600).

A las obras se les suma la construcción de aproximaciones, demarcaciones, aceras, traslado de servicios públicos, drenajes, carriles de aceleración y desaceleración.

Los trabajos en el lugar no han culminado, pero el jerarca descartó que las labores pendientes vayan a afectar la circulación por el nuevo paso elevado.

El proyecto tuvo un costo total de ₡5.676 millones.