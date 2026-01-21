¿Circulan billetes falsos de ₡10.000? Banco Central se pronuncia sobre video viral

Un video que circula en redes sociales ha generado dudas entre la población al mostrar lo que aparenta ser un billete falso de ₡10.000 (ver adjunto).

En la grabación, un hombre compara un billete auténtico con otro que califica como falso. Según señala, no hay diferencias en tamaño, dimensiones ni color; sin embargo, afirma que el supuesto billete irregular carece del sello plateado de seguridad.

“Tengan cuidado, vean esto”, dice el sujeto en el video, mientras lo muestra a la cámara y realiza la comparación. Incluso asegura que el billete le fue regalado por una amistad.

Ante esta situación, Teletica.com consultó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para verificar si existen billetes falsos ₡10.000 en circulación.

La entidad indicó que, hasta el momento, no ha recibido denuncias formales sobre esta situación particular.

Además, tras analizar las imágenes, el Banco Central explicó que, al parecer, no se trata de un billete falso, sino de un billete auténtico al que presuntamente se le intentó retirar el holograma de seguridad.

“De lo que se observa en el video, parece que a un billete auténtico intentaron quitarle el holograma de seguridad. Con solo eso, el billete pierde la condición de medio de pago”, explicó Juan José Leiva, director del Departamento de Emisión y Valores del BCCR.

El Central recordó que cualquier alteración en los elementos de seguridad invalida el billete y recomendó a la población revisar cuidadosamente el dinero que recibe y reportar cualquier anomalía por los canales oficiales.