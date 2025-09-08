Cinco sindicatos acuden a Sala IV tras destitución de su representante en CCSS

Cinco organizaciones sindicales presentaron un amparo en contra del presidente Rodrigo Chaves y el Consejo de Gobierno por la destitución de Martha Rodríguez como representante del sector de trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La destitución de Rodríguez se dio el 4 de agosto pasado, como parte de un proceso disciplinario, luego de que votara a favor de un acuerdo que permitió aumentar el salario de 63.000 funcionarios de la institución en ¢7.500 (vea video adjunto de Telenoticias).

Por ese mismo caso, la exdirectiva había sido destituida en 2022 y reinstalada por una resolución de la Sala Constitucional.

Mediante el nuevo recurso se solicita que Rodríguez sea reintegrada a su puesto.