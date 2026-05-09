Cinco personas reciben medidas de protección contra violencia doméstica cada hora

En promedio, cada hora, cinco personas o familias reciben medidas de protección contra la violencia doméstica en nuestro país.

Desalojar al presunto agresor de la casa o prohibirle que se acerque a la víctima son algunas medidas cautelares que aplica la Ley contra la violencia doméstica.

Las estadísticas demuestran que las víctimas claman por esas medidas que las protejan de sus agresores para asegurar su integridad física y psicológica.

Según datos del Poder Judicial, en los últimos ocho años han tramitado 376 mil medidas de protección, es decir, 129 solicitudes por día. Solo el año anterior ordenaron 42.600 medidas.

Si dictaron cinco medidas de protección por día, es evidente que aumenta la demanda de este servicio por parte de familias víctimas de violencia.

¿Cómo pedir esas medidas cautelares contra los agresores?

En el país hay 74 juzgados que atienden estos asuntos, algunos trabajan 24 horas los 365 días del año.

Si enfrenta algún tipo de violencia doméstica, acuda por protección a estos juzgados y también denuncie ante los tribunales.