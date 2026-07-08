Cinco personas murieron abandonadas en el Hospital Calderón Guardia

Cinco pacientes murieron en condición de abandono en el Hospital Calderón Guardia durante el 2025, alertó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La institución informó que el año anterior se reportaron 59 pacientes abandonados en ese centro médico.

La doctora Tania Jiménez, directora interina del hospital, detalló que la mayoría son adultos mayores, el 72% del total.

Aunque la mayoría logró superar el cuadro clínico, el abandono hace que queden más tiempo ocupando una cama de hospital. En promedio acumulan 120 días internados.

Por eso, el Calderón Guardia tuvo que implementar una comisión de abandono, para hacer un abordaje integral de los pacientes con equipo médico, de enfermería, trabajo social y psicología.

Más detalles en el video de Telenoticias.



