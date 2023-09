Cinco futbolistas que estuvieron en la cárcel

"Recuerdo que me metieron en la cárcel y a los ocho días me vienen a decir que estoy allí por la ley antisecuestro. A mí me sonaba a 'entrégueme a Pablo Escobar y usted no ha cometido ningún delito'. Me esposaron y me metieron en un helicóptero y llevaba otro helicóptero detrás escoltándome. Esto no se lo han hecho ni al peor narcotraficante. Solo se lo hicieron a René Higuita", reveló Higuita a Fox Sports Radio.