Cinco cárceles son allanadas por red criminal vinculada con alias "Diablo"

La inteligencia de la Policía Penitenciaria permitió desarticular una estructura criminal vinculada con alias "Diablo" y dedicada, presuntamente, al ingreso de drogas y teléfonos celulares a centros penitenciarios del país.

El operativo se realizó durante la madrugada y el amanecer de este martes. La acción incluyó allanamientos en cinco centros penitenciarios y alcanzó a 15 privados de libertad identificados como presuntos integrantes de la organización.

La investigación también incluyó a dos oficiales de la Policía Penitenciaria destacados en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí. Ambos son investigados por su presunta participación en el ingreso de artículos prohibidos al centro penal.

El operativo contó con la participación de unos 150 oficiales de la Policía Penitenciaria. Los funcionarios brindaron seguridad y apoyo táctico a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La investigación inició por un caso de homicidio. El trabajo conjunto entre la Delegación Regional del OIJ de Siquirres y la Policía Penitenciaria permitió identificar una estructura integrada por personas privadas de libertad y sujetos en libertad.

El director de la Policía Penitenciaria, comisario Pablo Bertozzi, explicó que el intercambio de información entre ambas instituciones permitió generar cerca de ocho alertas operativas por posibles ingresos de artículos ilícitos a centros penitenciarios.

Cuatro de esas intervenciones terminaron con resultados positivos. Las demás aportaron información para ampliar la investigación y fortalecer las diligencias judiciales.

“Se implementó un proceso permanente de intercambio y compartimentación de información, de inteligencia e investigación criminal”, explicó Bertozzi.

Las autoridades identificaron a 15 privados de libertad vinculados policialmente con la organización criminal de alias "Diablo". Los sospechosos se encontraban en cinco centros penitenciarios intervenidos durante el operativo.

De forma paralela, los agentes realizaron diligencias contra dos funcionarios penitenciarios. Uno fue intervenido en su lugar de trabajo y otro en su residencia.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, aseguró que el caso demuestra la política de cero tolerancia contra la corrupción dentro del sistema penitenciario.

“Quien decida servir al crimen organizado deja de servir a Costa Rica. No vamos a proteger a ningún funcionario que traicione su uniforme”, afirmó Aguilar.

El Ministerio de Justicia y Paz anunció que continuará con el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia penitenciaria para combatir el crimen organizado dentro de las cárceles del país.