Cinco años después, proyecto Taras-La Lima entra en su recta final

El megaproyecto vial entre Taras y La Lima, en Cartago, entraría en su etapa final en menos de tres meses, luego de más de cinco años marcados por atrasos, cambios en los plazos y severos problemas de congestionamiento vial para los usuarios.

Aunque se trata de una intervención de apenas 2,8 kilómetros, la obra ha significado una larga espera para miles de cartagineses, quienes han tenido que enfrentar presas constantes y complicaciones en la movilidad durante su construcción (ver video adjunto en la portada).

El proyecto arrancó formalmente en diciembre de 2020, durante la administración de Carlos Alvarado Quesada, con una promesa inicial de concluir en un plazo de 28 meses, es decir, para abril de 2023.

Sin embargo, el cronograma no se cumplió y, tras múltiples reprogramaciones, la obra acumula ya más de cinco años y medio en ejecución.

En este periodo, el avance ha sido progresivo mediante la entrega parcial de tramos y pasos a desnivel, que han ido mejorando de forma gradual la circulación vehicular en algunos puntos estratégicos.

Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) fijó el 31 de agosto como la fecha límite para la entrega final del proyecto.

El ministro del MOPT, Efraím Zeledón, señaló que las labores pendientes corresponden principalmente a trabajos menores, lo que permitiría cumplir con el plazo establecido.

Desde el MOPT advirtieron que, en caso de un nuevo incumplimiento, se podrían aplicar multas a la empresa encargada de la obra, como parte de las medidas contractuales.

La finalización del proyecto es clave para mejorar la conectividad en el ingreso a Cartago y reducir los congestionamientos en una de las rutas más transitadas del país.