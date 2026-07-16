Cigarrillos de contrabando cuestan menos que los impuestos que paga una cajetilla legal

En Costa Rica, una cajetilla de cigarrillos de contrabando puede costar alrededor de ₡1.000, un monto que incluso es inferior a los impuestos que paga una cajetilla legal.

Según el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, esa diferencia de precio se ha convertido en uno de los principales motores de un mercado ilícito que mueve millones de colones cada año.

La magnitud del negocio quedó evidenciada recientemente con un operativo de la Policía de Control Fiscal, que permitió el decomiso de más de 28 millones de unidades de cigarrillos de distintas marcas ilegales almacenadas en una bodega en Alajuela.

Para los especialistas, este tipo de hallazgos demuestra el alcance y la rentabilidad de una actividad que no solo evade impuestos, sino que también afecta la competencia formal y la recaudación del Estado.



Así lo reveló un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

De acuerdo con estimaciones del Observatorio del Comercio Ilícito, cerca del 50% de los cigarrillos que se comercializan actualmente en el país son de contrabando, una cifra que refleja el crecimiento de este mercado en los últimos años.