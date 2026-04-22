Cifra récord: 200 incendios forestales consumen miles de hectáreas y provocan muerte de animales

Este martes, el país alcanzó una cifra récord con 200 incendios forestales, que han consumido miles de hectáreas y provocado la muerte de cientos de animales (ver video adjunto).

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, se trata del número más alto registrado en la historia de la institución desde su fundación en 1865.

La mayoría de los incendios se han concentrado en las provincias de Puntarenas y Guanacaste, donde las condiciones climáticas y ambientales han favorecido la propagación del fuego.

Las autoridades reportan que las emergencias han dejado extensas áreas devastadas y un fuerte impacto en la fauna silvestre, con numerosos animales muertos a causa de las llamas.