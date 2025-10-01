Cierre del Gobierno de EE. UU. afecta a embajada en Costa Rica

El cierre de operaciones del Gobierno Federal de Estados Unidos tuvo repercusiones en Costa Rica.

La embajada de ese país comunicó que, debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias derivadas del estancamiento de las negociaciones entre el Congreso y la administración de Donald Trump, algunos servicios sufrirán afectaciones.

En primer lugar, las cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden completamente las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad y protección.

Si bien, los servicios programados de pasaportes y visas en el gigante norteamericano y en las embajadas y consulados de esa nación en el extranjero, continuarán durante la interrupción de asignaciones, en la medida en que la situación lo permita.

Para estar al tanto de la última información sobre los servicios ofrecidos por la sede diplomática y el estado de sus operaciones, puede consultar el siguiente enlace.

El Gobierno estadounidense empezó a cerrar operaciones este miércoles, como parte del primer shutdown desde el más largo en la historia —que duró 35 días— hace casi 7 años, y detendrá el trabajo en múltiples departamentos y agencias federales.

Inicialmente, la medida afecta a servicios no esenciales, pero puede llegar a comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo al plan de gastos.

Tanto el Partido Demócrata como el Republicano tenían hasta las 11:.59 p. m. local del martes, cuando concluía el año fiscal, para aprobar fondos que permitieran mantener las operaciones de las agencias gubernamentales.

En la sesión, los republicanos solo lograron sumar dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno por siete semanas.

Por su parte, los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada en la Cámara Alta.

