Cierre de CEACO: “No olvidaré prestarle mi celular a una madre para despedirse antes de morir"

Tras 602 días de servir al país, el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO) dejó, este jueves, de recibir pacientes con la enfermedad.

El 31 de marzo de 2020 el centro abrió sus puertas, con un espacio de 88 camas, que estuvieron totalmente ocupadas en algún momento. Hoy, solo hay 13 pacientes internados.

Las salidas o traslados de los pacientes que quedan se estarán programando en las próximas horas, sin dejar de lado su importancia y dignidad como personas.

CEACO no solo trabajó en la parte hospitalaria, sino también en aeropuertos, en muelles, en fronteras, en cárceles, en hogares de ancianos, entre muchos otros sitios a lo largo y ancho del país.

Marco Vargas, director médico de CEACO, conversó con Teletica.com ante el cierre de esta etapa. Dice sentirse satisfecho con el trabajo realizado y emocionado por lo que viene, a pesar de que fue una montaña rusa de emociones y sensaciones.



"Es la satisfacción de la misión cumplida , no solo por mí, si no por un grupo grande de personas, desde muchachos de aseo y ropería hasta todas las posiciones que involucren la atención de pacientes con esta complejidad", dijo.

El doctor no sacará jamás de su cabeza el primer paciente que ingresó o al primero que tuvieron que intubar. Dice, sin embargo, que el recuerdo que más le caló fue el del primer fallecido por el virus en el centro.