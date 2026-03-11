Cierran calle entre Moravia y Tibás por tendido eléctrico a baja altura

La ruta que comunica Tibás con Moravia y La Uruca permanece cerrada la mañana de este miércoles luego de que varios cables del tendido eléctrico cayeran a baja altura sobre la vía. El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 a. m. en la Ruta Nacional Secundaria 101, frente al supermercado PriceSmart.

Según informaron autoridades en el sitio, el tendido eléctrico cayó por razones que aún se investigan. De momento no se descarta que un vehículo pesado, debido a su altura, haya impactado los cables o que alguna estructura de soporte haya cedido.

Debido al riesgo para los conductores, la Policía de Tránsito decidió cerrar completamente el paso en ambos sentidos mientras se atiende la emergencia (ver video adjunto en la portada).

Testimonios preliminares señalan que durante la madrugada una pareja que viajaba en motocicleta colisionó con los cables que quedaron a muy baja altura sobre la carretera. Este incidente habría reforzado la decisión de cerrar la vía como medida preventiva.

El cierre se registra específicamente en el tramo de la Ruta Nacional Secundaria 101 que pasa frente al supermercado PriceSmart de Tibás, una vía altamente transitada durante las mañanas.

Ante la situación, las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas, entre ellas la conocida calle Chile Perro, que permite desviar el tránsito mientras se realizan las labores.

Se espera la llegada de cuadrillas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), quienes trabajarán en el retiro de los cables dañados y la instalación de nuevo tendido eléctrico para restablecer el servicio y reabrir el paso vehicular.

Vecinos de la zona incluso colocaron bolsas de basura blancas durante la madrugada para alertar a los conductores sobre el peligro y evitar más accidentes.

De momento no se reportan grandes presas debido a que el incidente ocurrió temprano en la mañana, pero las autoridades advierten que el congestionamiento podría aumentar conforme avance la hora pico.