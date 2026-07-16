Cientos de migrantes viven en las calles de San José

La presencia de inmigrantes viviendo en las calles de San José sigue concentrándose en los distritos más céntricos de la capital.



Según la Municipalidad de San José, la población habitante de calle aumentó un 150% en la última década, un crecimiento que también incluye a personas migrantes, principalmente de nacionalidad nicaragüense.



Datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) muestran que el distrito de Merced concentra la mayor cantidad de personas extranjeras en situación de calle. En esa zona se contabilizan 275 migrantes, de los cuales 165 son nicaragüenses, 25 de otros países centroamericanos, 64 de otros países latinoamericanos y 21 del resto del mundo como noruega y canadá.



La vicealcaldesa Yariela Quirós explicó que las personas migrantes en condición migratoria irregular tienen mayores dificultades para ingresar a los programas sociales del Estado, lo que limita sus posibilidades de recibir atención integral y salir de la calle.



La mayoría de las personas migrantes en condición de calle son hombres de entre 20 y 45 años. Además, hay un incremento de jóvenes y adultos mayores viviendo en las calles.



Según datos del IMAS, la mayor concentración de inmigrantes en situación de calle se ubica en los distritos centrales de San José. En la capital actualmente hay 2.279 habitantes de calle, de estos más de 550 son migrantes.

