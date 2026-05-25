Cientos de fieles celebraron este domingo el día de María Auxiliadora

Desde antes del amanecer, cientos de fieles católicos se reunieron este domingo en San José para participar en las actividades religiosas organizadas por el Día de María Auxiliadora, una de las celebraciones marianas más tradicionales del país.

Como ocurre cada 24 de mayo, creyentes participaron en la conocida procesión de la aurora, acompañada de rosarios, serenatas y misas en honor a la advocación mariana.

Muchos asistentes llegaron motivados por promesas familiares, agradecimientos y años de devoción heredada entre generaciones.

“Ya se hizo por tradición porque mi papá era muy devoto de María Auxiliadora y él fue sanado de un problema en la columna desde hace años. Ya mi papá tiene más de 50 años de muerto y yo sigo viniendo”, contó una de las fieles.

Otra participante aseguró que la tradición ha acompañado a su familia desde hace décadas.

“Esto es una devoción que nos inculcó mi abuelita desde muy niñas y mi mamá pues la hacía. Son muchos años de venir a María Auxiliadora. Ella ha intercedido demasiado por todas mis necesidades”, expresó.

La celebración inició desde las 4 a.m. con actividades religiosas que reunieron a personas de diferentes edades. Para muchos creyentes, María Auxiliadora representa protección, guía espiritual y acompañamiento en momentos difíciles.

Los fieles acudieron a pedir por la unión familiar, la paz en el país y fortaleza ante las dificultades. Durante la jornada también se recordó el legado de Sor María Romero y las obras de misericordia impulsadas por la religiosa.

“Estamos celebrando con toda la Iglesia la fiesta de Pentecostés en esta fecha de 24 de mayo. La Iglesia Católica recuerda a la madre del Señor con el título de Auxiliadora, una advocación mariana para momentos difíciles”, explicó el sacerdote que guió la oración

La conmemoración también fue presentada como un llamado a la solidaridad y al compromiso con las personas más necesitadas.