Científico mexicano mordido por tiburón en Isla del Coco tiene pendiente otra cirugía

El científico Mauricio Hoyos, de 48 años y de nacionalidad mexicana, mordido por un tiburón en la Isla del Coco el pasado sábado, se recupera de una cirugía que le realizaron este lunes en el Hospital Clínica Bíblica en San José.



Según contó a Teletica.com Jorge Serendero, colega y amigo de Hoyos, la primera intervención quirúrgica salió bien y ahora está a la espera de una segunda cirugía, pero esta vez será reconstructiva.

“Las buenas noticias son de que, por ahora, no hay infección visible y se están haciendo todas las pruebas de laboratorio para un diagnóstico más certero y así poder programar la cirugía reconstructiva.

“Está animado, de verdad con muy buen ánimo y deseos de volver a sumergirse. Probablemente en unos dos días, dependiendo a como esté evolucionando, ingresaría de nuevo a sala de operaciones”, comentó Serendero.

El tiburón lo mordió en la cabeza, causándole lesiones en la parte izquierda del rostro y el cuero cabelludo.



Según Serendero, que un tiburón lo haya mordido es una conducta bastante rara del animal y aclaró que no fue un ataque, sino una reacción cuando lo estaban marcando como parte de una investigación científica de monitoreo satelital.



El doctor Hoyos, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre tiburones, lideraba una expedición en la isla costarricense en el marco de la Coalición One Ocean Worldwide.

