Científico mexicano mordido por tiburón en Isla del Coco habla por primera vez y agradece a ticos

El científico mexicano Mauricio Hoyos, de 48 años, quien fue atacado por un tiburón en la Isla del Coco el pasado sábado, habló por primera vez tras someterse a una cirugía en un hospital privado de San José y expresó su agradecimiento a Costa Rica por la atención recibida.

“Estoy muy agradecido con el gobierno de Costa Rica, con el de México porque se han portado superbien, toda la atención ha sido inmediata, muy profesional desde que ocurrió el incidente allá en la Isla del Coco con los guardaparques y los paramédicos, con el barco que me transportó de regreso, y ya llegando a puerto me estaba esperando el embajador de México.

"También estaba una ambulancia del Cuerpo de Bomberos con una escolta, me trajeron inmediatamente al hospital, un hospital muy bueno donde tengo muy buena atención, estoy muy tranquilo, en muy buenas manos y quiero agradecerle a todos por sus buenos deseos, oraciones y todo va a salir muy bien. Muchísimas gracias”, manifestó Hoyos.

El tiburón lo mordió en la cabeza, provocándole lesiones en la parte izquierda del rostro y el cuero cabelludo.



Tras el incidente, el científico fue trasladado por mar y tierra desde la Isla del Coco hasta San José, en un recorrido de aproximadamente 650 kilómetros, para recibir atención médica especializada.



El doctor llegó al centro médico 42 horas después del ataque y fue sometido a una primera cirugía. Actualmente, se encuentra a la espera de una segunda intervención quirúrgica.

Según contó a Teletica.com Jorge Serendero, amigo y colega del doctor Hoyos, ante la excelente recuperación de la primera cirugía, este miércoles en horas de la tarde será sometido a una segunda cirugía, qué será reconstructiva.



Mauricio Hoyos, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre tiburones, lideraba una expedición en la Isla del Coco como parte de la coalición One Ocean Worldwide.

