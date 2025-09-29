Científico mexicano mordido por tiburón en Isla del Coco entró a “cirugía compleja”

El científico Mauricio Hoyos, de 48 años y de nacionalidad mexicana, mordido por un tiburón en la Isla del Coco, ingresó a sala de operaciones la tarde de este lunes.



Así lo confirmó a Teletica.com Jorge Serendero, director de For the Oceans Foundation y amigo de Hoyos.

“Es una cirugía bastante compleja y va a durar bastantes horas en sala. Ahorita estoy en la clínica, pero hablé con él por teléfono minutos antes de que ingresara a cirugía. Me dijo: ‘Estoy bien, positivo y para adelante’.

"Mauricio una vez tuvo un pequeño accidente con un tiburón, cuando él estaba dentro de una jaula, pero no pasó nada; sin embargo, lo de esta ocasión fue algo extraordinario y cabe decir que no fue un ataque, sino una reacción del tiburón cuando lo estaban marcando”, comentó Serendero.

Hoyos ingresó a cirugía a la 1:30 p. m. y a esta hora (5:10 p. m.) todavía continuaba en el quirófano.



El tiburón lo mordió en la cabeza, causándole lesiones en la parte izquierda del rostro y el cuero cabelludo.



El doctor Hoyos, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre tiburones, lideraba una expedición científica en la isla costarricense en el marco de la Coalición One Ocean Worldwide.



Tras el incidente, el hombre fue trasladado desde la Isla del Coco hasta San José, un trayecto de aproximadamente 650 kilómetros, para recibir atención médica: tardó 42 horas hasta su ingreso al centro hospitalario.

