Ciberdelincuentes apuestan a los hackeos de Whatsapp para cometer estafas
Cada vez son más frecuentes los casos en los que delincuentes toman el control de cuentas de Whatsapp.
Un mensaje pidiendo un Sinpe móvil urgente o una supuesta venta de dólares a un precio muy atractivo podría no venir de un amigo o un familiar.
Cada vez son más frecuentes los casos en los que delincuentes toman el control de cuentas de Whatsapp para engañar a los contactos de las víctimas y obtener dinero.
En algunos casos el hackeo ocurre porque la persona ingresa a un enlace malicioso. Sin embargo, no siempre es necesario hacer clic en un enlace para convertirse en víctima.
En dispositivos con sistemas operativos desactualizados, una llamada o el aprovechamiento de vulnerabilidades pueden facilitar la instalación de malwares.
De acuerdo con expertos, en el país hay grupos cibercriminales locales, así como células de organizaciones internacionales detrás de estos ataques.