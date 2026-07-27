Ciberdelincuentes apuestan a los hackeos de Whatsapp para cometer estafas

Un mensaje pidiendo un Sinpe móvil urgente o una supuesta venta de dólares a un precio muy atractivo podría no venir de un amigo o un familiar.



Cada vez son más frecuentes los casos en los que delincuentes toman el control de cuentas de Whatsapp para engañar a los contactos de las víctimas y obtener dinero.



En algunos casos el hackeo ocurre porque la persona ingresa a un enlace malicioso. Sin embargo, no siempre es necesario hacer clic en un enlace para convertirse en víctima.



En dispositivos con sistemas operativos desactualizados, una llamada o el aprovechamiento de vulnerabilidades pueden facilitar la instalación de malwares.



De acuerdo con expertos, en el país hay grupos cibercriminales locales, así como células de organizaciones internacionales detrás de estos ataques.

