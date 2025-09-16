“Chuculum” irá a prisión preventiva por homicidio de director Ambiental de Salud

La Fiscalía de San José informó que Brandon David Solano Rosales, alias “Chuculum”, irá seis meses a prisión preventiva como sospechoso del homicidio de Eugenio Androvetto Villalobos, funcionario del Ministerio de Salud.



Solano fue detenido el pasado 10 de setiembre en vía pública, en Barrio Sinaí de San Pedro, tras cinco meses en fuga.

Durante su captura intentó escapar, sin embargo, fue interceptado por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes lo trasladaron al Ministerio Público para la indagatoria correspondiente.



El crimen contra Androvetto ocurrió la madrugada del 28 de julio de 2024 en el bar Las Tunas, ubicado cerca de la Municipalidad de San José.

"Al imputado también se le atribuye participación en otros hechos violentos registrados el 23 de marzo en Barrio Amón, cuando, presuntamente, disparó más de 20 veces desde una motocicleta, provocando la muerte de dos personas de apellidos Arley Lobo y Ruíz Arley, así como heridas a otra víctima", dijo la Fiscalía.

De acuerdo con el Ministerio Público, Solano estaría vinculado a una organización criminal dedicada al narcotráfico, sicariato y distribución de armas de fuego, con operaciones en sectores como Sabanilla, Montes de Oca, Barrio Sinaí y otras zonas de la Gran Área Metropolitana.



La Policía Judicial confirmó que el asesinato del director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Eugenio Androvetto, fue producto de una equivocación.



Las autoridades sostienen que hubo un error en la identificación del objetivo durante el ataque de sicariato ejecutado por “Chuculum”.

