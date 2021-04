Christian Sandoval: "Soy un sobreviviente de COVID y lo digo con lágrimas"

Al reconocido periodista deportivo, Christian Sandoval, le cambió la vida radicalmente cuando se contagió de COVID-19, pasó por días muy difíciles pero hoy, ya en recuperación, puede decir: "Soy un sobreviviente de COVID y lo digo con lágrimas".

En su cuenta de Facebook el periodista de Teletica Deportes compartió un conmovedor mensaje a sus amigos y seguidores.

"Algo inesperado entró a mi vida, tal ladrón a media noche, me invadió y me dejó sin la “normalidad” de mi vida; sin los planes o proyectos que tenía inmediatamente programados, recordándome que esta vida no es nuestra, sino de Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros", comentó.

El comunicador fue contagiado de COVID-19 y el 5 de abril salió positivo. Tuvo varios síntomas muy fuertes por lo que el 11 de abril, tras tener problemas con su oxigenación fue internado en el Hospital México.

Tras pasar 16 días hospitalizado en ese centro médico, el periodista ahora agradece a todo el personal de salud que lo atendió.

Cuenta que ya ganó su lucha contra la enfermedad y está agradecido con Dios por esta oportunidad y ahora desea concientizar a las personas sobre lo grave del COVID-19.

"Hoy estoy en mi casa, gracias a la promesa de mi Dios, y me falta algún tiempo para estar completamente recuperado. Soy un sobreviviente de COVID-19; sí, de esa misma enfermedad que algunos ven con desdén y hasta con escepticismo; pero que es muy real y cada día deja a nuestras familias con dolor. Soy un sobreviviente de COVID-19 y lo digo con lágrimas, porque sé que hay muchos otros que no pueden decir lo mismo, a pesar del esfuerzo de ese maravilloso ejército que hay en nuestros hospitales. Si este testimonio llega a una sola persona para que se concientice en que el COVID-19 no es un cuento de hadas, y que por el contrario es real, crudo y muy desgarrador, pues me daré por satisfecho de mi mensaje de vida, de que esos 16 días llenos de una realidad que jamás pensé vivir, valieron la pena".